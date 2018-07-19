Путин призвал предотвратить рост напряженности на Ближнем Востоке

Надо предотвратить неконтролируемый рост напряженности на Ближнем Востоке после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану, заявил президент России Владимир Путин.

"Есть пример, когда перечеркиваются достигнутые договоренности, имею в виду односторонний выход Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. А ведь этот документ играет важнейшую роль для глобального режима нераспространения. Сейчас задача — сохранить эту ключевую договоренность и предотвратить неконтролируемый рост напряженности на Ближнем Востоке", — сказал Путин, выступая на совещании российских послов и постпредов в МИД.

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