Путин призвал предотвратить рост напряженности на Ближнем Востоке

19 июля 2018 15:52 (UTC+04:00)

Надо предотвратить неконтролируемый рост напряженности на Ближнем Востоке после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану, заявил президент России Владимир Путин.

"Есть пример, когда перечеркиваются достигнутые договоренности, имею в виду односторонний выход Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. А ведь этот документ играет важнейшую роль для глобального режима нераспространения. Сейчас задача — сохранить эту ключевую договоренность и предотвратить неконтролируемый рост напряженности на Ближнем Востоке", — сказал Путин, выступая на совещании российских послов и постпредов в МИД.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Путин призвал развивать отношения с Евросоюзом, несмотря на трудности
Россия 15:51
Путин заявил о начале пути к позитивным изменениям в отношениях с США
Россия 15:45
Минкоммерции КНР: США сами закрыли дверь для переговоров по торговле
Китай 14:37
Новое решение, которое поможет усовершенствовать процесс добычи нефти в Азербайджане (Эксклюзив)
Энергетика 13:34
Байконур начали готовить к запускам спутников OneWeb
Казахстан 12:01
Более 20 человек пострадали при обрушении шатра на военной базе в Калифорнии
США 11:23
Лента новостей
В большинстве регионов Казахстана вырос объем производства сельхозпродукции
Казахстан 16:33
В Институте истории НАНА начал свою работу международный центр геноцидов
Общество 16:27
Сделка между Азербайджаном и Израилем по производству беспилотников очень успешная – военный эксперт
Политика 16:22
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан очень стабильная страна с политической и экономической точки зрения
Политика 16:17
В Азербайджане растет производство основных видов химпродукции
Бизнес 16:12
Президент Ильхам Алиев: Инвестклимат в Азербайджане очень хороший, и зарубежные инвестиции защищены на высоком уровне
Политика 16:08
В Узбекистане снижены цены на интернет-канал для провайдеров
ИКТ 16:02
На севере Индии автобус рухнул в ущелье
Другие страны 15:57
Путин призвал развивать отношения с Евросоюзом, несмотря на трудности
Россия 15:51