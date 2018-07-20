Россия провела успешный пуск новой ракеты системы ПРО

20 июля 2018 03:28 (UTC+04:00)

Россия провела успешные пуски новой противоракеты на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, следует из статьи, опубликованной в пятницу в официальном печатном органе Минобороны РФ газете "Красная звезда", сообщает РИА Новости.

"На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчётом войск ПРО ВКС успешно проведён очередной испытательный пуск новой модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны", — говорится в сообщении.

"Новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время", приводятся в статье слова заместителя командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майора Андрея Приходько.

Согласно материалу, новая ракета обладает скоростью около четырех километров в секунду.

"Это был один из сложнейших пусков. Его уникальность в том, что разработчики задали такой комплекс параметров полёта, который позволял испытать их детище на максимальных режимах. Сегодня в мире не существует ракет данного класса и предназначения, способных выполнить подобную программу. В реальной обстановке это будет означать, что боеголовку противника постигнет гарантированное уничтожение на максимальной высоте и дистанции от охраняемого объекта", — говорится в статье.

Система противоракетной обороны состоит на вооружении ВКС РФ и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения, а также предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп заявил, что может стать "злейшим врагом" Владимира Путина
США 01:41
Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон осенью
США 00:16
Помпео: Россия и США будут сотрудничать в борьбе с терроризмом
США 19 июля 22:25
Трамп заявил о возможности решения всех проблем, поднятых в Хельсинки
США 19 июля 18:27
Трамп заявил, что с нетерпением ожидает новой встречи с Путиным
США 19 июля 18:20
На "Байконуре" заявили о необходимой модернизации для запуска "Союза-5"
Казахстан 19 июля 17:06
Лента новостей
В Мексике нашли шесть тел в тайном захоронении
Другие страны 04:00
"Ливерпуль" купил Алисона у "Ромы" за рекордные для вратарей €72,5 млн
Спорт 03:01
США и Турция обсудят санкции против Ирана
Турция 02:35
Совет министров ЕС обсудит переговоры о Brexit
Европа 02:11
Трамп заявил, что может стать "злейшим врагом" Владимира Путина
США 01:41
В Ираке продолжаются протесты, 12 погибших, почти 600 человек пострадали
Другие страны 01:16
Денуклеаризацию КНДР можно провести за год, считает глава разведки США
США 00:52
Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон осенью
США 00:16
Президент Ильхам Алиев встретился с исполнительным директором компании Wilmotte & Associés Architectes (ФОТО)
Политика 19 июля 23:47