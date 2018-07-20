Россия и США начали работу над созданием группы по бизнес-сотрудничеству

Россия и США работают над созданием совместной группы по сотрудничеству в сфере бизнеса, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

"Уже идет работа. Работает администрация, министерство, посольство подключается", — сказал Антонов в ходе дискуссии в клубе "Валдай" по результатам саммита в Хельсинки, отвечая на вопрос о создании российско-американской группы по бизнес-сотрудничеству.

Он отметил, что в процессе возникают разного рода сложности, в том числе в силу экономических ограничений.

"Действует закон, который перекрывает взаимодействие по многим направлениям. Это августовский закон прошлого года, где мы обозначены противниками США", — напомнил дипломат.

Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Осенью 2017 года администрация США предоставила перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции. Выполнение закона началось 29 января этого года. В госдепе сообщили, что закон станет сдерживающим фактором для предприятий и физических лиц, желающих заключить сделки с компаниями из России.

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