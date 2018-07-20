Россия и Израиль достигли договоренностей по приграничным районам в Сирии

20 июля 2018 15:33 (UTC+04:00)

Россия и Израиль достигли понимания и конкретных договоренностей о том, как обеспечить мир и стабильность на приграничных с Израилем территориях на юге Сирии, заявил посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов, передает РИА Новости.

"Что касается Израиля. Недавно там была межведомственная делегация с участием министерства обороны, представителя министерства обороны и министерства иностранных дел на высоком уровне во главе со спецпредставителем президента по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым… Откровенно рассказали о наших задачах по тому, чтобы на территориях САР, прилегающих к территории государства Израиль, установить мир и стабилизировать ситуацию", — заявил он в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, "было достигнуто понимание о том, как это будет выглядеть после полного изгнания из этого региона бандформирований, террористических формирований, и было достигнуто определенное понимание с израильским руководством, как это будет выглядеть для Израиля".

"Разные называют данные в прессе, что какие-то там формирования покинут эту территорию на столько-то километров от границы. Это примерно соответствует действительности. Есть конкретные договоренности, как это будет выглядеть в будущем. По-моему к обоюдному удовлетворению такие переговоры были проведены", — добавил дипломат.

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