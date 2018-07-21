S&P подтвердило суверенный рейтинг России в иностранной валюте на уровне "BBB-"

21 июля 2018 00:46 (UTC+04:00)

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings в пятницу подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня, передает Интерфакс.

Рейтинг в национальной валюте оставлен на уровне "BBB".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз для обоих рейтингов - "стабильный".

В феврале S&P повысило долгосрочный рейтинг РФ по обязательствам в иностранной валюте с "BB+" до "BBB-" впервые за десять с лишним лет.

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