S&P подтвердило суверенный рейтинг России в иностранной валюте на уровне "BBB-"

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings в пятницу подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня, передает Интерфакс.

Рейтинг в национальной валюте оставлен на уровне "BBB".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз для обоих рейтингов - "стабильный".

В феврале S&P повысило долгосрочный рейтинг РФ по обязательствам в иностранной валюте с "BB+" до "BBB-" впервые за десять с лишним лет.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.