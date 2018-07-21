Путин и Макрон обсудили международные проблемы

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили по телефону ряд актуальных международных и региональных проблем, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"В продолжение состоявшихся 15 июля в Москве переговоров – президент РФ Владимир Путин и президент Французской Республики Эммануэль Макрон обсудили по телефону ряд актуальных международных и региональных проблем", — говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание уделено гуманитарным аспектам сирийского урегулирования, в том числе реализации совместной российско-французской инициативы по оказанию содействия населению в Восточной Гуте.

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