Лавров обсудил с Помпео возможное сотрудничество в Сирии

21 июля 2018 19:07 (UTC+04:00)

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в субботу с государственным секретарем США Майком Помпео по телефону ситуацию в Сирии, включая взаимодействие России и США при решении гуманитарных проблем, сообщает российское внешнеполитическое ведомство, передает РИА Новости.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Как отмечается в сообщении министерства, "в развитие российско-американского саммита в Хельсинки 16 июля главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о перспективах дальнейшего выстраивания отношений между нашими странами с целью их нормализации на равноправной и взаимовыгодной основе".

"Министр и госсекретарь обсудили также ситуацию в Сирии и вокруг нее, включая возможное взаимодействие России и США вместе с другими странами по решению гуманитарных проблем в САР и задачи, связанные с поддержкой усилий по продвижению денуклеаризации Корейского полуострова", — отмечается в комментарии на сайте МИД РФ.

Лавров подчеркнул также "неприемлемость действий американских властей, арестовавших в США на основании сфабрикованных обвинений российскую гражданку Марию Бутину, и необходимость ее скорейшего освобождения".

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