Путин обсудил с Назарбаевым подготовку Каспийского саммита

23 июля 2018 14:38 (UTC+04:00)

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев по телефону обсудили взаимодействие в рамках ЕврАзЭС и ход подготовки к Каспийскому саммиту, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым…. Обсуждены некоторые вопросы дальнейшего развития взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, а также ход подготовки к предстоящему в августе в Актау пятому Каспийскому саммиту", — говорится в сообщении.

Также лидеры обменялись мнениями по ряду актуальных тем международной повестки дня.

Кроме того, отмечается, что президент Казахстана поздравил Путина с успешным проведением в России чемпионата мира по футболу.

Как сообщила в свою очередь пресс-служба казахстанского лидера, президенты также рассмотрели график предстоящих встреч. Разговор состоялся по инициативе российской стороны, сообщается на сайте.

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