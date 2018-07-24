Лавров и Герасимов направились на переговоры в Париж, сообщил источник

Глава МИД России Сергей Лавров и начальник генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов направляются из Берлина в Париж для переговоров с официальными лицами Франции по ситуации в Сирии, сообщил РИА Новости российский дипломатический источник.

"Они прибудут в Париж, обсудят Сирию", — пояснил собеседник агентства.

Ранее во вторник российские представители встретились с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

В понедельник Лавров и Герасимов провели встречу в Западном Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Как сообщал МИД РФ, стороны обсудили "различные аспекты ближневосточной повестки дня, уделив основное внимание ситуации в Сирии и вокруг нее", а также рассмотрели "задачи завершения антитеррористической операции на юге Сирии и обеспечения безопасности вдоль границ Израиля, включая выполнение Соглашения о разъединении сил 1974 года".

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