Лавров обсуждал в Иерусалиме отвод иранских сил от границы Израиля

24 июля 2018 17:33 (UTC+04:00)

Вопрос об отводе иранских войск на 100 километров от израильской границы обсуждался в числе других в ходе визита главы российского МИД Сергея Лаврова в Израиль, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

"В ходе визита Лаврова обсуждался не только этот вопрос, но и многие другие вопросы", — заявил Ушаков журналистам, отвечая на вопрос об обсуждении предложения РФ отвести иранские войска на 100 километров от израильской границы.

"Наш президент обсуждал все эти вопросы, касающиеся сирийского урегулирования, с (премьер-министром Израиля Биньямином) Нетаньяху. Все остальные шаги осуществляются как бы вслед этой дискуссии, включая визит Лаврова и Герасимова сейчас в Израиль", — добавил он.

Ранее РИА высокопоставленный источник в израильском правительстве сообщил РИА Новости, что руководство Израиля на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым обозначило заинтересованность в полном выводе иранских сил из Сирии, но не отвергало никаких российских предложений.

Ситуация в Сирии и проблема военного присутствия там Ирана стали основными темами переговоров, которые больше двух часов шли в Иерусалиме с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Авигдора Либермана.

Газета "Гаарец" пишет, что израильтяне также требуют вывести из соседней страны дальнобойные вооружения, с помощью которых иранцы смогли бы преодолеть буферную зону, и убрать прикрывающие их системы ПВО, прекратить доставку через границу иранского оружия в Сирию и Ливан. Издание цитирует неназванный израильский источник, который сказал, что в Иерусалиме предпочитают действовать сейчас, нежели ждать, пока Иран накопит "сотни и тысячи ракет" в Сирии и превратит ее в "еще один Ливан".

МИД РФ по итогам блиц-визита российской делегации в Иерусалим сообщил, что стороны уделили основное внимание ситуации в Сирии, подробно рассмотрев задачи завершения антитеррористической операции на юге страны и обеспечения безопасности вдоль границ Израиля, включая выполнение Соглашения о разъединении сил 1974 года.

Упомянутые договоренности предполагают наличие на стыке двух стран полностью или частично демилитаризованных зон с присутствием там миротворческого контингента ООН. Об актуальности соглашения 44-летней давности израильтяне заговорили с началом в соседних районах Сирии наступления правительственных войск, которые силой и переговорами вытесняют оттуда отряды оппозиции.

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