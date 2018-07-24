Ушаков назвал темы встречи Путина и Эрдогана на полях саммита БРИКС

Президент России Владимир Путин 26 июля на полях саммита БРИКС проведет встречу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, сообщил журналистам помощник главы РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

"Будет продолжен постоянный диалог, мы часто встречаемся с турецкими политиками, и телефонные контакты очень частые. Мы подсчитали, в этом году где-то 16 телефонных разговоров состоялось. Ну, здесь (на встрече) — и двусторонка, и энергетические проекты и, конечно, сотрудничество по сирийскому регулированию, в частности, дальнейшие шаги в астанинском формате и так далее", — сказал Ушаков.

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