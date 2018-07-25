Россельхознадзор ограничил импорт птицы из Бельгии

25 июля 2018 19:43 (UTC+04:00)

Россельхознадзор с 23 июля ограничил поставки птицы и инкубационного яйца со всей территории Бельгии из-за регистрации очага болезни Ньюкасла в одной из провинций этой страны, следует из материалов российского ведомства, сообщает РИА Новости.

"В связи с регистрацией очага болезни Ньюкасла на территории Бельгии в провинции Восточная Фландрия, округ Алст, с 23 июля 2018 года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию со всей территории Бельгии живой птицы и инкубационного яйца, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, не прошедших тепловую обработку", — говорится в указании Россельхознадзора.

Помимо этого, ведомство временно ограничивает ввоз в РФ птицы и инкубационного яйца из департамента Валь-д'Уаз во Франции из-за низкопатогенного гриппа птиц.

Ньюкаслская болезнь (псевдочума птиц) — вирусная высококонтагиозная болезнь птиц, в основном семейства куриных. При ее появлении накладывают карантин, больных птиц уничтожают.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.

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