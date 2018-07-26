Госдума РФ ратифицировала соглашение с КНР о разработке Ключевского месторождения золота

Госдума РФ ратифицировала соглашение с правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере реализации проекта разработки Ключевского золоторудного месторождения в Забайкальском крае. Документ был внесен в Госдуму правительством РФ, передает ТАСС.

Условиями соглашения, которое было подписано в Пекине 5 февраля, предусмотрены меры, направленные на поддержку российских производителей горнодобывающего и иного вспомогательного оборудования. Доля оборудования российского производства должна составлять не менее 40% стоимости оборудования, указанного в согласованном и утвержденном техническом проекте.

Закрепленные соглашением размеры долей российских работников и российского оборудования обеспечивают необходимый баланс интересов РФ и китайского инвестора с учетом производственно-технических и финансовых условий реализации инвестиционного проекта. В соответствии с соглашением, производство драгоценных металлов должно осуществляться на территории РФ. Не менее 50% работников, занятых в реализации проекта, должны являться гражданами РФ.

"Реализация проекта разработки Ключевского золоторудного месторождения позволит обеспечить геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых месторождения, в том числе создание и развитие интегрированного комплекса по добыче и переработке полезных ископаемых. Ожидается, что проект обеспечит значительный прирост налогов в федеральный и региональный бюджеты, а также позволит создать дополнительные рабочие места в сфере золотодобычи и смежных отраслях экономики Забайкальского края", - говорится в пояснительной записке к документу.

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