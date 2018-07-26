РФ, Индия, КНР и ЮАР поддержат Бразилию в ходе ее председательства в БРИКС

26 июля 2018 18:15 (UTC+04:00)

Россия, Индия, Китай и ЮАР готовы оказать всяческую поддержку Бразилии в ходе ее председательства в БРИКС в 2019 году и в проведении одиннадцатого саммита БРИКС, говорится в декларации, принятой лидерами стран по итогам саммита, передает РИА Новости.

Саммит проходит в Йоханнесбурге.

Как отмечается в документе, Бразилия, Россия, Индия и Китай высоко оценивают председательство ЮАР в 2018 году и искренне благодарят правительство и народ Южно-Африканской Республики за проведение десятого саммита БРИКС.

"Россия, Индия, Китай и ЮАР готовы оказать всяческую поддержку Бразилии в ходе ее председательства в БРИКС в 2019 году и в проведении одиннадцатого саммита БРИКС", — говорится в тексте документа.

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