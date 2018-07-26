Взаимодействие России и Турции переживает подъем - Путин

26 июля 2018 21:49 (UTC+04:00)

Взаимодействие России и Турции, в том числе по Сирии и в экономике, переживает подъем, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита БРИКС в Южной Африке, передает РИА Новости.

"Наши отношения двусторонние находятся на подъеме. Это совершенно очевидно и в области преодоления кризисов, я имею ввиду сирийский кризис, и в сфере экономики. По плану реализуются все наши крупные проекты", - заявил Путин.

Он добавил, что рад этой возможности пообщаться на полях саммита. "Очень рад возможности увидеть вас и сверить часы по нашей совместной работе", - сказал Путин.

Во время беседы лидеры констатировали рост товарооборота и развитие сотрудничества во многих сферах.

"Между Турцией и Россией во всех областях - это касается как военной, так и торговой, культурной и туристической сферы - одним словом во всех сферах наши двусторонние отношения развиваются очень быстро", - сказал Эрдоган.

Он также высказал уверенность, что поставленные задачи по увеличению товарооборота будут достигнуты, а туристический поток из России будет увеличиваться.

"Считаю, что в текущем году нашу страну посетят около 6 миллионов российских туристов", - сказал глава Турции.

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