Владимир Путин: Россия заинтересована в сотрудничестве со странами Африки

27 июля 2018 14:51 (UTC+04:00)

Россия заинтересована в сотрудничестве с африканскими странами в сфере промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, связи, геологии и недропользования, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

"Российский бизнес проявляет интерес к работе с африканскими партнерами по самым разным направлениям. В том числе в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, в развитии массовых коммуникаций, геологии и недропользовании", — заявил Путин на встрече лидеров БРИКС с главами делегаций приглашенных государств.

Российский лидер привел ряд примеров такого взаимодействия. В частности, он заявил, что на встрече с президентом Анголы шла речь о совместной работе в освоении алмазных месторождений.

"Только вчера мы с президентом Анголы говорили о совместной работе ангольских компаний и российской компании "АЛРОСА", занимающихся освоениями алмазного месторождения "Катока", которое обеспечивает 6% мировой алмазодобычи", — сказал российский лидер.

Он также напомнил, что в Бурунди запущено совместное предприятие по производству светотехнической продукции, в том числе для экспорта в страны Восточной Африки, а в Сенегале – проекты в сфере агропромышленного комплекса.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Мария Захарова: "ЖАРА-2018" - прекрасный пример культурного взаимодействия
Общество 14:56
Китай будет поддерживать другие развивающиеся страны
Китай 14:48
Си Цзиньпин призвал расширить сотрудничество в рамках БРИКС+
Китай 13:33
Азербайджан и Россия договорились интенсифицировать информационные консультации
Политика 12:40
МИД: Россия приветствует любые позитивные договоренности между сторонами карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 12:40
Александр Новак: Рынок нефти уже учел введение новых санкций США против Ирана
Энергетика 11:16
Лента новостей
Неправильно политизировать музыкальный фестиваль "Жара" - Хикмет Бабаоглу
Политика 15:41
В Египте девять человек пострадали в ДТП
Арабские страны 15:30
США должны уважать законы Турции – спикер
Турция 15:29
Банки в Азербайджане незначительно увеличили активы
Бизнес 15:11
Мария Захарова: "ЖАРА-2018" - прекрасный пример культурного взаимодействия
Общество 14:56
Президент Эквадора заявил, что Ассанж должен покинуть посольство в Лондоне
Другие страны 14:50
Китай будет поддерживать другие развивающиеся страны
Китай 14:48
Китай наладит масштабное производство нерафинированного подсолнечного масла в Казахстане
Казахстан 14:48
Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с жертвами лесных пожаров в Греции
Туркменистан 14:35