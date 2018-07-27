Владимир Путин: Россия заинтересована в сотрудничестве со странами Африки

Россия заинтересована в сотрудничестве с африканскими странами в сфере промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, связи, геологии и недропользования, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

"Российский бизнес проявляет интерес к работе с африканскими партнерами по самым разным направлениям. В том числе в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, в развитии массовых коммуникаций, геологии и недропользовании", — заявил Путин на встрече лидеров БРИКС с главами делегаций приглашенных государств.

Российский лидер привел ряд примеров такого взаимодействия. В частности, он заявил, что на встрече с президентом Анголы шла речь о совместной работе в освоении алмазных месторождений.

"Только вчера мы с президентом Анголы говорили о совместной работе ангольских компаний и российской компании "АЛРОСА", занимающихся освоениями алмазного месторождения "Катока", которое обеспечивает 6% мировой алмазодобычи", — сказал российский лидер.

Он также напомнил, что в Бурунди запущено совместное предприятие по производству светотехнической продукции, в том числе для экспорта в страны Восточной Африки, а в Сенегале – проекты в сфере агропромышленного комплекса.

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