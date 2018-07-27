Владимир Путин: Юань приобретает свойства резервной валюты

27 июля 2018 17:51 (UTC+04:00)

Юань приобретает свойства резервной валюты, и этот процесс может ускориться, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР.

По его словам, очень многие в мире говорят о необходимости создавать новые резервные валюты, поскольку использование США доллара в политических спорах наносит ему ущерб и подрывает доверие как к резервной валюте.

"Если бы этого не было, не было бы желания уже не у одной страны, а у десятков стран, задумываться о других вариантах. Какие это могут быть, это сейчас трудно сказать. Юань, конечно, приобретает такие качества. Если она будет свободно конвертируемой с экономической точки зрения то, думаю, что этот процесс будет ускоряться. Но уже сегодня он включён в пул МВФ, поэтому ничего здесь особенного нет, это естественные процесс. Повторю еще раз, значимость той или другой валюты зависит от значимости экономики, от которой зависит валюта", — заявил Путин.

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