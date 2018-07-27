Путин назвал СВПД эффективным инструментом сдерживания гонки вооружений

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по Ирану является эффективным инструментом сдерживания гонки вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам саммита БРИКС, передает РИА Новости.

"СВПД – это эффективный инструмент сдерживания гонки вооружений и расползания оружия массового уничтожения", — сказал Путин.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе.

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