Путин назвал СВПД эффективным инструментом сдерживания гонки вооружений

27 июля 2018 17:55 (UTC+04:00)

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по Ирану является эффективным инструментом сдерживания гонки вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам саммита БРИКС, передает РИА Новости.

"СВПД – это эффективный инструмент сдерживания гонки вооружений и расползания оружия массового уничтожения", — сказал Путин.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе.

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