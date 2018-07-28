В Калмыкии четыре легковушки столкнулись с грузовиком, есть жертвы

Два человека погибли, четверо пострадали при столкновении четырех легковых автомобилей и грузовика на трассе в Калмыкии, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт регионального МЧС

"Двадцать седьмого июля в 22:48 в Целинном районе на 244 километре ФАД Р-22 "Волгоград – Элиста" произошло столкновение четырех легковых и одного грузового автомобилей, травмировано четыре человека, два человека погибло", — говорится в сообщении.

К ликвидации последствий ДТП были привлечены четыре человека и одна единица техники.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.