В Калмыкии четыре легковушки столкнулись с грузовиком, есть жертвы

28 июля 2018 11:02 (UTC+04:00)

Два человека погибли, четверо пострадали при столкновении четырех легковых автомобилей и грузовика на трассе в Калмыкии, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт регионального МЧС

"Двадцать седьмого июля в 22:48 в Целинном районе на 244 километре ФАД Р-22 "Волгоград – Элиста" произошло столкновение четырех легковых и одного грузового автомобилей, травмировано четыре человека, два человека погибло", — говорится в сообщении.

К ликвидации последствий ДТП были привлечены четыре человека и одна единица техники.

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