Сестра Кобзона опровергла сообщения о том, что артист впал в кому

28 июля 2018 14:45 (UTC+04:00)

Сестра народного артиста СССР и первого заместителя председателя Госдумы РФ по культуре Иосифа Кобзона Гелена опровергла сообщения о коме певца, передает РИА Новости.

"Слава Богу все хорошо. Он находится на плановом лечении. Какая кома, вы что?" — заявила она каналу "360".

В комментарии RT она добавила, что сейчас артист "сидит пьёт кофе с Нелли Михайловной (супруга) и с медсестрой.

"Как можно над ним так издеваться и над нашими родственниками? Я сейчас обзванивала всех родственников, потому что они просто в обмороке", — резюмировала она.

Проблемы со здоровьем у Кобзона начались более десяти лет назад. В 2005 году у него нашли онкологическое заболевание и с тех пор он перенес несколько операций и курсов химиотерапии.

С прошлой недели певец находится в одной из столичных больниц. Родные утверждают, что госпитализация плановая, ряд СМИ настаивают на том, что состояние артиста очень тяжелое и он лежит в реанимации.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Китай вплотную приблизился к России в списке основных внешнеторговых партнёров Узбекистана
Бизнес 14:22
Иосиф Кобзон впал в кому
Россия 13:26
Узбекистан и Россия могут провести первый межрегиональный форум
Бизнес 11:26
В Калмыкии четыре легковушки столкнулись с грузовиком, есть жертвы
Россия 11:02
Дмитрий Песков: Фестиваль "Жара-2018" - чудесное начинание
Общество 27 июля 21:11
МИД Франции призвал к сотрудничеству с Россией по Сирии
Европа 27 июля 19:42
Лента новостей
Мехрибан Алиева: Проведение в Азербайджане чемпионата мира по прыжкам на батуте и тамблингу поможет дальнейшей популяризации и развитию этой дисциплины
Политика 14:41
МВФ: Налоговая реформа способствует созданию более качественных рабочих мест в Узбекистане
Бизнес 14:38
Доступ к Интернету получили медпункты отдаленных сел Туркестанской области
Казахстан 14:29
Китай вплотную приблизился к России в списке основных внешнеторговых партнёров Узбекистана
Бизнес 14:22
АБР выделит Узбекистану крупный кредит на улучшение экономического управления
Бизнес 14:20
Азербайджанские снайперы продемонстрируют мастерство на конкурсе «Снайперский рубеж» (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 14:17
ВБ поможет Узбекистану создать эксимбанк и агентство продвижения экспорта
Бизнес 14:16
История любви Влада Соколовского и Риты Дакота в Баку (ФОТО)
Звёздный мир 14:16
Botas объявила тендер на строительство газопровода
Тендеры 14:08