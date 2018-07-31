Китай попросил Россию оценить созданные для сверхтяжелой ракеты двигатели

Пекин обратился к Москве с просьбой провести техническую экспертизу двигателей, разработанных китайскими инженерами для сверхтяжелой ракеты, рассказал РИА Новости генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов.

Сверхтяжелые ракеты предназначены, в первую очередь, для освоения дальнего космоса и реализации пилотируемых экспедиций к другим планетам. По классификации НАСА, к сверхтяжелым ракетам относятся носители, способные вывести на низкую околоземную орбиту (200 километров) более 50 тонн груза.

"Китай обратился к нам с просьбой провести экспертизу тех инженерных решений, которые они намерены реализовать в двигателе для своей сверхтяжелой ракеты. Речь идет фактически об аналоге нашего РД-180 — 500-тонном двигателе. Учитывая, что для них этот опыт первый, китайские коллеги не совсем уверены в разработанных технических решениях", — рассказал Арбузов.

По его словам, для проведения экспертного заключения российским специалистам необходимо соответствующее распоряжение правительства. "Естественно, никаких решений в технические характеристики этого двигателя мы вносить не намерены. Но это направление могло бы рассматриваться как первый шаг к развитию дальнейшего сотрудничества", — отметил он.

Ранее сообщалось, что Китай уже интересовался вопросом приобретения в России ракетных двигателей семейства РД-170, которые стояли на советской сверхтяжелой ракете "Энергия", а также на ракетах среднего класса "Зенит".

Сейчас в разных странах разрабатывается уже третье поколение сверхтяжелых носителей. Первыми были американская ракета "Сатурн-5" и советская Н-1, предназначенные для пилотируемых полетов на Луну. Затем в СССР была создана ракета "Энергия" для выведения на орбиту челнока "Буран". Сейчас США разрабатывают сверхтяжелую ракету SLS, Россия — свою ракету серии "Энергия", Китай — "Чанчжэн-9". Помимо того, частная американская компания SpaceX в 2018 году провела испытательный пуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy и ведет разработку еще более тяжелой BFR.

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