Посол России: Иностранных сил не будет на границе Сирии и Израиля

31 июля 2018 11:49 (UTC+04:00)

Границу с Израилем будут контролировать только регулярные части сирийской армии, иностранных формирований там не будет, сказал российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов Десятому каналу местного телевидения, передает РИА Новости.

Он подтвердил наличие соответствующих договоренностей, которыми было обставлено наступление правительственных войск на юго-западе Сирии, и назвал приоритетом российской внешней политики обеспечение безопасности Израиля, который опасался появления на своих северных рубежах иранских сил и подконтрольных им вооруженных формирований.

"Мы согласились, что на другой стороне границы будут только регулярные части сирийской армии. Приоритет — обеспечение безопасности Государства Израиль… Это не пустые слова для российской внешней политики", — сказал дипломат.

"Никаких несирийских сил не должно быть в южной зоне деэскалации", — добавил он.

Викторов высказался за полную имплементацию соглашения о разъединении сил от 1974 года, которое предполагает наличие на стыке Израиля и Сирии полностью или частично демилитаризованных зон с присутствием там миротворческого контингента ООН.

"Мы хотим видеть, что все положения соглашения действуют", — сказал он.

О необходимости неукоснительного соблюдений договоренностей 44-летней давности израильтяне заговорили с началом в соседних районах Сирии наступления правительственных войск, которые силой и переговорами вытесняют оттуда отряды оппозиции.

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