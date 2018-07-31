Лавров обсудит с главой МИД Японии подготовку к встрече Путина и Абэ

31 июля 2018 18:02 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что рассчитывает на встрече с японским коллегой Таро Коно обсудить подготовку к встрече на высшем уровне во Владивостоке в сентябре, сообщает РИА Новости.

"Рассчитываю предметно рассмотреть ход тех договоренностей, которые были достигнуты на предыдущих саммитах, и, конечно же, подготовку новых решений для наших лидеров, когда они встретятся в сентябре этого года во Владивостоке", — заявил российский министр во время встречи с главой японского МИД.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Сергей Лавров: Россия придает особое значение развитию отношений с Токио
Россия 19:33
Россия выиграла у США право проведения Всемирного энергетического конгресса
Россия 19:21
Замглавы МИД Ирана положительно оценил итоги встречи по Сирии
Политика 18:32
Казахстан, Узбекистан и Россия работают над нефтяным соглашением (Эксклюзив)
Энергетика 18:10
Россия и Таджикистан придумали механизм быстрого разрешения авиаспоров
Таджикистан 17:30
SOCAR назвала объемы экспорта нефти из Новороссийска в июле
Энергетика 16:20
Лента новостей
Сергей Лавров: Россия придает особое значение развитию отношений с Токио
Россия 19:33
В августе в некоторых регионах Азербайджана будет до 42 градусов тепла
Общество 19:23
Россия выиграла у США право проведения Всемирного энергетического конгресса
Россия 19:21
Минэкологии оштрафовало объекты общепита в южном регионе Азербайджана
Общество 19:14
Нацбанк Казахстана приостановил лицензию Qazaq banki
Казахстан 19:12
Азербайджан приглашен на международную конференцию в Бишкеке
Общество 19:08
Опубликован официальный некролог в связи с кончиной народного артиста Хайама Мирзазаде
Политика 19:02
В Баку прошло мероприятие по случаю Дня азербайджанского алфавита и языка (ФОТО)
Общество 19:00
Президент Ильхам Алиев наградил группу госслужащих
Политика 18:49