Россия выиграла у США право проведения Всемирного энергетического конгресса

Россия выиграла право проведения Всемирного энергетического конгресса в 2022 году, говорится в сообщении организатора форума - Мирового энергетического совета, передает ТАСС.

Конгресс пройдет в Санкт-Петербурге. Глава Минэнерго Александр Новак поблагодарил организаторов форума за выбор в пользу России и подчеркнул важность "неполитического диалога в таком важном секторе, как энергетика".

Заявки на конкурс также подавали Португалия и США.

Предыдущий конгресс прошел в Стамбуле в 2016 году, следующий состоится в Абу-Даби в 2019 году.

Конгресс 2022 года будет 25-м, юбилейным по счету. Он проходит раз в три года с 1924 года. В форуме принимают участие лидеры нефтегазовой индустрии мира, министры стран-производителей, эксперты и представители медиа. Всего форум собирает более 4 тыс. участников.

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