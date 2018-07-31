Россия надеется на участие США в переговорах по Сирии в астанинском формате

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что рассчитывает на пересмотр США своей позиции по участию в переговорах в астанинском формате, передает РИА Новости.

"Мы, конечно, сожалеем, что от участия в работе десятой международной встрече по Сирии в интересах достижения долгосрочного политического урегулирования самоустранились наши американские коллеги. Мы по-прежнему уверены, что в ходе переговорного процесса, открытого диалога можно выйти на взаимоприемлемые какие-то развязки", - заявил Лаврентьев.

"Мы рассчитываем, что наши американские коллеги пересмотрят свою позицию и в дальнейшем все же примут участие в работе астанинского формата", - отметил глава российской делегации десятого раунда переговоров по Сирии, проходивших в Сочи.

В десятом раунде переговоров по сирийской проблематике в астанинском формате, проходивших 30-31 июля в Сочи, участие приняли делегации стран-гарантов перемирия в САР (РФ, Иран, Турция), ООН, а также представители правительства и оппозиции Сирии.

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