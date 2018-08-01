Лавров может встретиться с Помпео на полях встречи глав МИД АСЕАН

1 августа 2018 12:35 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров может встретиться с госсекретарем США Майком Помпео на полях встречи глав МИД АСЕАН в Сингапуре, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

"На полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН прорабатывается возможность организации двусторонних встреч Сергея Викторовича Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Австралии, Камбоджи, Лаоса, КНР, Республики Корея, Сингапура, США", — говорится в сообщении.

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