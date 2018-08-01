Замглавы МИД России обсудил с послом Израиля упрощение поездок граждан

Замглавы МИД России Евгений Иванов и посол Израиля в Москве Гарри Корен обсудили дальнейшее упрощение поездок граждан двух стран, сообщило внешнеполитическое ведомство РФ, передает РИА Новости.

"Были обсуждены представляющие взаимный интерес вопросы консульской проблематики, включая перспективы дальнейшего взаимного упрощения порядка поездок граждан двух стран, а также актуальная международная тематика", — говорится в сообщении министерства.

В ходе состоявшейся 1 августа беседы стороны также выразили удовлетворение активным развитием двустороннего сотрудничества в различных областях.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.