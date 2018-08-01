СМИ: Встреча Лаврова и Помпео в Сингапуре не состоится

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео не состоится в Сингапуре из-за несовпадения графиков. Об этом ТАСС в среду заявил источник в российской делегации.

"Встречи в Сингапуре не будет. Графики не совпадают. Решено проработать другие возможности для встречи", - отметил собеседник агентства.

Ранее в МИД России сообщали, что Лавров планирует переговоры с коллегами из США, Австралии, КНР и Республики Корея на полях стартующих 2 августа в Сингапуре мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

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