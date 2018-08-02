Россия и Китай до конца года проведут ряд переговоров

2 августа 2018 10:11 (UTC+04:00)

До конца текущего года между Россией и Китаем предстоит ряд встреч, в том числе на высшем уровне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И, передает РИА Новости.

"Мы рады новой возможности побеседовать и сопоставить наши оценки происходящего в мире и, конечно, же обсудить двусторонние отношения. Наше стратегическое партнерство развивается поступательно, мы помним, насколько успешным был государственный визит президента (РФ Владимира) Путина в Китай, совсем недавно лидеры встречались "на полях" саммита в Йоханнесбурге, и целый ряд двусторонних встреч, в том числе на высшем уровне, предстоит до конца текущего года. Мы заинтересованы в том, чтобы и далее обеспечивать эффективность этих контактов, их результативность и всячески углублять двустороннюю внешнеполитическую координацию", — заявил Лавров.

Со своей стороны Ван И отметил, что недавняя встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Йоханнесбурге "на полях" саммита БРИКС прошла в очень "теплой и дружественной атмосфере".

"У нас была очень хорошая атмосфера, что лишний раз свидетельствует о высоком уровне и важности всестороннего стратегического партнерства. А сегодня у нас очень хорошая возможность провести глубокую дискуссию и сверку часов", — подчеркнул китайский министр.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Более 500 граждан Китая получили электронные визы в Узбекистан
Туризм 09:53
Правительство РФ одобрило проект соглашения о сотрудничестве в сфере транспорта на Каспии
Россия 09:49
Лавров проведет переговоры с главой МИД Ирана в Сингапуре
Россия 09:32
Азербайджан планирует увеличить экспорт в Россию (Эксклюзив)
Бизнес 07:30
В крупном ДТП на юге Китая погибли девять человек
Китай 07:23
В США заявили о желании сотрудничать с Россией в Арктике
США 1 августа 20:39
Лента новостей
Банковские металлы в Азербайджане дешевеют
Бизнес 10:23
Беларусь и Германия обсудили развитие сотрудничества в парламентском и экономическом измерении
Беларусь 10:20
В Туркестанской области Казахстана строится завод по производству искусственного волокна
Бизнес 10:19
Официальный курс маната к мировым валютам на 2 августа
Бизнес 10:17
Узбекистан упростил получение вида на жительство
Узбекистан 10:17
В Баку почтили память видных кинематографистов (ФОТО)
Культура 10:08
Более 500 граждан Китая получили электронные визы в Узбекистан
Туризм 09:53
Как зарождался кинематограф Азербайджана - 120 лет назад (ФОТО)
Культура 09:49
Правительство РФ одобрило проект соглашения о сотрудничестве в сфере транспорта на Каспии
Россия 09:49