Генштаб РФ заявил о восстановлении контроля над сирийско-иорданской границей

2 августа 2018 15:29 (UTC+04:00)

Контроль над сирийско-иорданской границей полностью восстановлен, а также созданы условия для возобновления деятельности миротворческих сил ООН в районе разделения между Сирией и Израилем на Голанских высотах, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, передает РИА Новости.

"Полностью восстановлен контроль над сирийско-иорданской границей. Созданы условия для возобновления деятельности миротворческих сил ООН, развернутых в районе разделения между Сирией и Израилем на Голанских высотах в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1974 года №350", — заявил Рудской.

Также он напомнил, что работа международных наблюдателей в данном районе была приостановлена в 2012 году по соображениям безопасности.

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