Лавров проводит встречу с главой МИД Турции

2 августа 2018 16:51 (UTC+04:00)

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу "на полях" асеановских мероприятий в Сингапуре, сообщил журналистам источник в российской делегации, передает РИА Новости.

"Министр проводит встречу со своим турецким коллегой Чавушоглу", — сказал собеседник.

Ранее в четверг Лавров провел переговоры с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, главой МИД Китая Ван И, а также министрами Южной Кореи, Лаоса, Сингапура и Камбоджи.

Лавров в четверг принимает участие в министерских мероприятиях по линии АСЕАН, включая 8-ю встречу глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Восточноазиатского саммита и 25-й региональный форум АСЕАН по безопасности.

АСЕАН — региональная межправительственная организация широкого профиля, которая объединяет десять стран Юго-Восточной Азии. Россия с 1990-х годов развивает диалоговое сотрудничество с АСЕАН, участвуя в саммитах организации. Участниками регионального форума АСЕАН являются 27 стран, в том числе РФ и США.

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