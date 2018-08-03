МИД РФ сообщил об эффективной работе по подготовке Конвенции по статусу Каспия

3 августа 2018 16:54 (UTC+04:00)

Подготовка к пятому Каспийскому саммиту, в том числе работа над Конвенцией о правовом статусе Каспия, идет очень эффективно и конструктивно. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

"На следующей неделе мы дадим подробную информацию по этой проблематике. Работа по подготовке [конвенции] идет очень интенсивно, конструктивно и эффективно, - сказала она. - Редко так бывает, что все вместе... Но это как раз тот самый случай".

12 августа в казахстанском Актау пройдет пятый Каспийский саммит. В нем примут участие главы прикаспийских государств: Казахстана, Азербайджана, Ирана, России и Туркменистан. Основным итоговым документом саммита должна стать Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, проект которой согласован в рамках совещания министров иностранных дел прикаспийских государств 4-5 декабря 2017 года в Москве.

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