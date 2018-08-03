Россия и АСЕАН подготовят встречу лидеров

Договоренность о встрече лидеров России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) достигнута на министерской встрече в Сингапуре. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ, передает ТАСС.

"2 августа в Сингапуре в рамках ежегодных мероприятий по линии АСЕАН министр иностранных дел РФ Лавров встретился с главами внешнеполитических ведомств стран ассоциации, - отметили в дипведомстве. - Стороны констатировали существенный прогресс в реализации решений, принятых на саммите Россия - АСЕАН в Сочи в мае 2016 года".

"Достигнута договоренность о подготовке новой встречи лидеров", - добавили в МИД РФ.

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