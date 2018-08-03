Россия и АСЕАН подготовят встречу лидеров

3 августа 2018 20:15 (UTC+04:00)

Договоренность о встрече лидеров России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) достигнута на министерской встрече в Сингапуре. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ, передает ТАСС.

"2 августа в Сингапуре в рамках ежегодных мероприятий по линии АСЕАН министр иностранных дел РФ Лавров встретился с главами внешнеполитических ведомств стран ассоциации, - отметили в дипведомстве. - Стороны констатировали существенный прогресс в реализации решений, принятых на саммите Россия - АСЕАН в Сочи в мае 2016 года".

"Достигнута договоренность о подготовке новой встречи лидеров", - добавили в МИД РФ.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Пашинян «доигрался»: Ереван может потерять Москву
Точка зрения 21:27
AZAL изменил расписание ряда рейсов (ОБНОВЛЕНО)
Бизнес 18:38
МИД РФ сообщил об эффективной работе по подготовке Конвенции по статусу Каспия
Россия 16:54
KAZ Minerals приобретает медный проект в России
Бизнес 13:01
Россия согласовала с Израилем развертывание военной полиции на Голанах
Россия 12:10
Лавров и глава МИД Турции провели переговоры
Россия 12:08
Лента новостей
Пашинян «доигрался»: Ереван может потерять Москву
Точка зрения 21:27
Известные артисты исполнят любимые песни слушателей (ВИДЕО)
Культура 21:05
В работе Facebook в ряде стран произошел сбой
В мире 21:05
Устранены проблемы в движении транспорта на одной из дорог Баку
Общество 21:05
При минсельхозе Азербайджана создан Совет фермеров (ФОТО)
Экономика 20:46
Скажется ли повышение госпошлины за регистрацию мобильных устройств в Азербайджане на ценах на телефоны?
Общество 20:39
МВД Германии: 15,1 тыс. иностранцев обратились за получением статуса беженца за июль
Европа 20:33
Американская компания, разрабатывающая блок месторождений в Азербайджане, отсрочила выплаты по кредитам
Энергетика 20:31
Украинская и швейцарская компании откроют в Узбекистане завод по производству пестицидов
Бизнес 20:27