В Минобороны РФ отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

4 августа 2018 12:55 (UTC+04:00)

Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала девять случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — три, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в субботу, передает РИА Новости.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано девять случаев стрельбы в провинциях: Латакия — семь, Алеппо — два. Турецкой частью представительства зафиксировано три случая стрельбы в провинциях: Хама — один, Идлиб — два", — говорится на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились. За сутки медицинскую помощь получили шесть человек.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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