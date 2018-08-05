Тела погибших в ЦАР российских журналистов доставили в Москву

5 августа 2018 08:17 (UTC+04:00)

Самолет авиакомпании Air France доставил в Москву тела убитых в Центральноафриканской Республике российских журналистов, передает Интерфакс.

По данным сервера Flightradar, самолет из Парижа приземлился в столичном аэропорту Шереметьево.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что, как ожидается, в ближайшее время тела погибших журналистов будут доставлены в морг и к их осмотру приступят сотрудники Следственного комитета РФ.

31 июля стало известно, что в ЦАР 30 июля в результате нападения неизвестных были убиты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые прибыли в Африку для съемок фильма о частных военных компаниях. СКР по данному факту возбудил уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ (убийство).

3 августа тела убитых были направлены самолетом из столицы ЦАР Банги через Париж в Москву.

По словам супруги Джемаля Ирины Гордиенко, тела будут переданы родственникам после того, как Следственный комитет проведет судебно-медицинскую экспертизу.

"Тела доставят ориентировочно в воскресенье. Процедура прохождения таможни тел в гробах занимает просто технически довольно долгое время, и пока непонятно, сколько она может занять. Кроме того, Следственный комитет должен провести судмедэкспертизу, это тоже формальная процедура, которая занимает определенное время", - рассказала Гордиенко "Интерфаксу".

В связи с этим, по ее словам, пока невозможно сказать, когда состоится прощание с погибшими журналистами и похороны.

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