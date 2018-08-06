Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у западного побережья Камчатки

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1, произошедшее в акватории Охотского моря у западного побережья полуострова, сообщили "Интерфаксу" в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН) в понедельник.

"Сейсмическое событие произошло в воскресенье. Его эпицентр находился на глубине 83 км в 230 км западнее села Усть-Хайрюзово Тигильского района Камчатского края", - сказал собеседник агентства.

Представитель РАН отметил, что энергетический класс землетрясения составил 11,8.

В свою очередь, в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что в населенных пунктах региона это землетрясение не ощущалось.

"Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась", - сказал представитель МЧС.

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