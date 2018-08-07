Медведев назвал условия сотрудничества России с США

7 августа 2018 01:30 (UTC+04:00)

Россия готова к сотрудничеству с США в случае, если Вашингтон будет проявлять желание восстановить отношения, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

По мнению российского премьера, "осознание того, что общаться и дружить всё-таки лучше, чем бесконечно объяснять, в чём мы не правы, приходит к нашим соседям из Европы".

"Надеюсь, что и в Соединённых Штатах Америки, к их руководителям, в конечном счёте тоже такого рода осознание придёт. Поэтому двери не закрыты. Тем более что не мы начинали санкционную кампанию, всякого рода ограничения, высылку дипломатов, введение экономических мер. В этом смысле шарик, что называется, всегда на их стороне, они могут какие-то сделать движения, которые будут свидетельствовать о желании восстановить отношения. Мы к этому готовы", — заявил он в интервью газете "Коммерсант".

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