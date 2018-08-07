Из-за пожара в гостинице в центре Петербурга эвакуировали более 400 человек

7 августа 2018 05:19 (UTC+04:00)

Спасатели эвакуировали 411 человек из гостиницы на улице Гончарная в Санкт-Петербурге из-за пожара, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Пресс-служба ведомства сообщила, что в 03.11 был локализован пожар по адресу: Центральный район, улица Гончарная, дом четыре, ранг пожара снижен до первого номера.

"На минус втором этаже семиэтажного здания гостиницы происходило горение электрооборудования на площади пять квадратных метров. Эвакуировано постояльцев и персонала 411 человек", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на данный момент сведений о пострадавших нет. К ликвидации пожара от МЧС были привлечены семь единиц техники и 31 человек личного состава.

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