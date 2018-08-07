В Минобороны РФ отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

7 августа 2018 11:35 (UTC+04:00)

Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 12 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — два, сообщает РИА Новости со ссылкой на в информационный бюллетень Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 12 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – пять, Алеппо – семь. Турецкой частью представительства зафиксировано два случая стрельбы в провинциях: Идлиб – два", — говорится на сайте Минобороны РФ.

Добавляется, что в течение дня российский Центр по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводил. Медицинскую помощь получили 10 человек.

В ведомстве отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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