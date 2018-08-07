Кабмин РФ одобрил проекты соглашений об антитерроре и предотвращении инцидентов на Каспии

7 августа 2018 13:45 (UTC+04:00)

Правительство РФ одобрило проекты договоренностей с другими прикаспийскими государствами о предотвращении инцидентов на Каспийском море и о сотрудничествев борьбе с терроризмом в этом регионе. Соответствующие распоряжения опубликованы во вторник, 7 августа, на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

"Одобрить <…> предварительно проработанный с Азербайджанской, Иранской, Казахстанской и Туркменистанской cторонами проект Соглашения о предотвращении инцидентов на Каспийском море", - говорится в одном из распоряжений кабмина. Минобороны РФ поручено с участием МИД РФ провести переговоры с соответствующими государствами и подписать от имени правительства России данное соглашение. В документе речь идет о правилах поведения военных кораблей и воздушных судов, действующих на Каспийском море за пределами территориальных вод и воздушного пространства над ними.

Еще одним распоряжением кабмин РФ одобрил предварительно проработанный с другими прикаспийскими странами проект Протокола о сотрудничестве в области борьбы с терроризмом на Каспийском море (к Соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспии от 18 ноября 2010 года).

12 августа в городе Актау пройдет V Каспийский саммит. Основным итоговым документом саммита должна стать Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, проект которой согласован в рамках совещания министров иностранных дел прикаспийских государств 4-5 декабря 2017 года в Москве.

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