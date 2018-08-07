В МИД РФ разочарованы восстановлением США санкций против Ирана

Москва разочарована шагами США по восстановлению своих национальных санкций против Ирана, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

"Глубоко разочарованы шагами США по восстановлению своих национальных санкций против Ирана. Введение первого "пакета" американских рестрикций направлено на срыв реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого Вашингтон вышел в одностороннем порядке 8 мая. Это яркий пример продолжения Вашингтоном практики нарушения резолюции СБ ООН 2231, попрания норм международного права", — говорится в сообщении российского дипведомства.

Первая часть санкций была восстановлена в полночь с 6 на 7 августа и сразу вступила в полную силу. Второй пакет, включающий санкции, направленные на иранский энергетический сектор и сделки с нефтью, будет реализован 5 ноября.

Президент США Дональд Трамп в мае объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе и восстанавливает все санкции против Ирана, в том числе вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" (Россия, Британия, Китай, Франция, Германия) выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном. В понедельник Еврокомиссия сообщила, что ЕС с 7 августа будет блокировать действие американских санкций против Ирана для защиты европейских компаний.

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