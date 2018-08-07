Представители России и Сирии провели первое заседание по вопросу беженцев

Первое совместное заседание российского Центра приема, распределения и размещения беженцев и Межведомственного координационного штаба Сирии по вопросам возвращения сирийских беженцев в места их постоянного проживания прошло в Дамаске во вторник, передает РИА Новости.

На заседании по видеосвязи с докладами выступили руководители филиалов центра на пограничных пунктах пропуска "Насиб", "Дювали" и пункте перехода внутренне перемещенных лиц "Сальхиях".

"Создан межведомственный координирующий орган для организации взаимодействия с заинтересованными министерствами. Цель — создание благоприятных условий для возвращения беженцев, обеспечение достойных условий их жизни в соответствии с возможностями государства. В основу структуры нового органа и его состава положены предложения российской стороны", — заявил на заседании начальник российского центра генерал-майор Алексей Цыганков.

Отмечается, что руководителем нового органа назначен министр муниципального управления Хусейн Махлюф. Подчеркивается, что "выбор обусловлен еще и тем, что министру подчинены все исполнительные органы власти в провинциях от губернатора и ниже".

"Вчера у меня состоялась рабочая встреча с господином Махлюфом. Мы уточнили задачи, план ближайших мероприятий и порядок взаимодействия", — добавил начальник российского центра.

Кроме того, была проведена рабочая встреча с министром просвещения Сирии Хазваном Аль-Вазом. На встрече обсуждались направления взаимодействия по восстановлению объектов образования, определения потребностей в строительных материалах и школьном инвентаре с целью уточнения перечня школ, готовых к новому учебному году.

"Одним из главных сдерживающих факторов возвращения (беженцев) домой является отсутствие рабочих мест. Поэтому важнейшей задачей правительство Сирии и российский Межведомственный координационный штаб видят восстановление гражданской инфраструктуры, в том числе социально значимых объектов. Благодаря скоординированным усилиям процесс восстановления идет достаточно высокими темпами", — заявил Цыганков.

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