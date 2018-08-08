Премьер-министр РФ поздравил Юлия Гусмана с 75-летием

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил режиссера театра и кино, актера, заслуженного деятеля искусств Юлия Гусмана с 75-летием. Текст поздравительной телеграммы главы кабмина размещен на официальном сайте правительства, сообщает ТАСС.

"Неизменно веселый, всегда находчивый, вы покоряете аудиторию тонкой импровизацией и неиссякаемым оптимизмом", - подчеркнул Медведев. Он вспомнил слова Гусмана: "Люди часто не задумываются, что им выпал счастливый билет - родиться на свет! Это же так здорово - жить!". "Именно за это редкое жизнелюбие вас ценят миллионы зрителей по всей стране, - отметил премьер-министр. - Любовью к жизни пронизано все, что вы делаете: снимаете ли кино, выступаете ли в КВН, ведете ли авторские ток-шоу".

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