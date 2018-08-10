Путин проведет телефонный разговор с Макроном

10 августа 2018 14:06 (UTC+04:00)

Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет несколько международных телефонных разговоров, в том числе с лидером Франции Эммануэлем Макроном, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"У него сегодня запланированы несколько международных телефонных разговоров. Сразу, наверное, оговорюсь и подтвержу ту информацию, которую вчера распространил Елисейский дворец: действительно, будет разговор с Макроном", - заявил Песков журналистам.

О второй телефонной беседе Путина будет сообщено отдельно, добавил он.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Турция обошла Россию по числу новых иностранных предприятий в Узбекистане
Бизнес 14:20
Выросло число авиарейсов из Узбекистана в Россию
Туризм 13:51
Во Франции добились от Twitter отмены 250 пунктов договора с пользователями
Европа 05:20
Во Франции около 1600 человек эвакуировали из-за дождей
Европа 00:25
Лавров 13-14 августа встретится с главой МИД Турции
Россия 9 августа 16:41
Российский ЛиАЗ рассчитывает наладить поставки автобусов в Азербайджан
Бизнес 9 августа 16:40
Лента новостей
В Азербайджане нет ограничений на продажу инвалюты - финрегулятор
Бизнес 14:48
Председательство в Совете по туризму СНГ перешло к Казахстану
Казахстан 14:47
Подрядчик TANAP рассказал о ходе работ в рамках фазы "1" проекта
Энергетика 14:38
Супер опасный шпион бросил вызов самому EMIN`у (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 14:20
Почти 70 туристов оказались заблокированы на курорте в Индии
Другие страны 14:20
Турция обошла Россию по числу новых иностранных предприятий в Узбекистане
Бизнес 14:20
Petkim зарегистрировал рекордную прибыль
Энергетика 14:19
В Национальной арене гимнастики в Баку всегда очень красивые церемонии открытия - зрительница
Общество 14:05
EWE о причинах возможной продажи активов в Турции (Эксклюзив)
Энергетика 14:02