Путин проведет телефонный разговор с Макроном

Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет несколько международных телефонных разговоров, в том числе с лидером Франции Эммануэлем Макроном, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"У него сегодня запланированы несколько международных телефонных разговоров. Сразу, наверное, оговорюсь и подтвержу ту информацию, которую вчера распространил Елисейский дворец: действительно, будет разговор с Макроном", - заявил Песков журналистам.

О второй телефонной беседе Путина будет сообщено отдельно, добавил он.

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