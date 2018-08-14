Лавров отметил рост турпотока в Турцию

14 августа 2018 14:15 (UTC+04:00)

Москва удовлетворена ростом туристического потока из РФ в Турцию, ожидается новый рекорд, заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"В будущем году состоится перекрестный год культуры и туризма России в Турции и Турции в России. На этом фоне мы с удовлетворением отмечаем рост турпотока из нашей страны на турецкие курорты. В прошлом году мы опять вышли на первое место по количеству посещений россиянами Турции с целями рекреации. Приближается цифра прошлогодняя к пяти миллионам, в этом году наверное будет новый рекорд, о чем недавно сказал президент (Турции Тайип) Эрдоган", - заявил министр.

Ранее руководитель российского представительства министерства культуры и туризма Турции Джелаль Кылыч заявил, что Анкара ожидает более 5 миллионов российских туристов в этом году, за первые 6 месяцев 2018 года в страну приехали около 2,4 миллиона россиян.

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