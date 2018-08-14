В Сирии российские военные в августе сбили 16 беспилотников

14 августа 2018 23:26 (UTC+04:00)

Российские военные с начала августа уничтожили 16 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям (НВФ) территории в Идлибской зоне деэскалации, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Алексей Цыганков, передает РИА Новости.

Как напомнил Цыганков, вечером 13 августа средствами ПВО была отражена очередная попытка атаки российской авиабазы "Хмеймим" с помощью БПЛА, в ходе которой было уничтожено 5 беспилотников. В ходе инцидента пострадавших или материального ущерба нет, авиабаза функционирует в плановом режиме.

"Всего с начала августа уничтожено 16 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории в Идлибской зоне деэскалации", — рассказал он.

Цыганков добавил, что Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

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