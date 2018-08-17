Россия готова участвовать в организуемом Анкарой саммите

17 августа 2018 12:28 (UTC+04:00)

Россия готова участвовать в организуемом Анкарой саммите РФ-Турция-Германия-Франция, однако эта встреча согласована не всеми ее участниками, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник, знакомый с ходом переговоров.

"Встреча на высшем уровне не согласована. С нами согласована, а с другими не согласована", - сказал собеседник агентства.

По его словам, предполагалось, что главной темой саммита станет сотрудничество на сирийском треке, в том числе гуманитарные аспекты.

В свою очередь другой источник сообщил РИА Новости, что до возможного саммита тема подключения Франции и Германии к урегулированию ситуации с сирийскими беженцами будет обсуждаться дипломатами четырех стран.

"Европейские представители будут обсуждать их подключение с турками, нами в сентябре. Сначала не на высшем уровне", - сказал он.

В июле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 7 сентября в Стамбуле состоится саммит лидеров Турции, России, Германии и Франции. По его словам, на повестке Сирия и другие региональные проблемы. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов говорил РИА Новости, что саммит может привести к появлению новых идей по урегулированию сирийского кризиса. Говоря о формате встречи, Богданов определил ее как встречу "стран, которые участвуют, с одной стороны, в астанинском формате, а с другой стороны - в малой группе по Сирии". Однако накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что пока такой встречи на повестке дня в согласованном виде нет.

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