Путин вылетел в Германию на встречу с Меркель

Президент России Владимир Путин вылетел из аэропорта австрийского Граца в Берлин, где у него запланирована встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом, как передает ТАСС, сообщил новостной портал OE24.

Путин около трех часов провел в Австрии, где он был на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера.

Встреча с Меркель запланирована на 18:00 по местному времени. Она пройдет в резиденции правительства ФРГ Мезеберг под Берлином.

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