Путин рассказал Меркель о стратегии в вопросе помощи сирийским беженцам

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в субботу обсудили проблему помощи беженцам из Сирии, но конкретная финансовая помощь со стороны ФРГ не обсуждалась, российский лидер говорил о шагах, которые предпринимаются со стороны Москвы в этом постепенно набирающем обороты процессе, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

В субботу Путин и Меркель провели переговоры в загородной правительственной резиденции Мезеберг под Берлином. Лидеры в течение трех часов обсуждали Украину, Сирию и Иран, текущее состояние двусторонних отношений и важность развития диалог по всем аспектам, говорили об экономической важности "Северного потока-2" и целесообразности транзита газа через Украину.

"Нет, тема Сирии действительно обсуждалась, достаточно подробный обмен мнениями был. И целесообразность оказания различными странами гуманитарной помощи неоднократно акцентировалась президентом Путиным. Президент Путин говорил о тех шагах, которые предпринимаются со стороны Москвы, и президент Путин также говорил о постепенно набирающем обороты процессе возвращении беженцев в Сирию", - сказал Песков в ответ на вопрос, обсуждалась ли в ходе встречи конкретная финансовая помощь или же какие-либо договоренности по возвращению беженцев со стороны Германии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.