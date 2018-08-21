Лавров отверг возможность использования Россией талибов для борьбы с ИГ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник отверг возможность использования Россией представителей движения "Талибан" для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство", передает ТАСС.

"Я не могу себе представить даже гипотетически, как Россия может использовать "Талибан" для борьбы с ИГ, - сказал Лавров на пресс-конференции с первым вице-премьером Сербии, главой МИД Ивицей Дачичем, отвечая на соответствующий вопрос. - С ИГИЛ мы боремся всеми имеющимися у нас средствами, поддерживаем САР в этой борьбе, оказываем содействие в оснащении армии Ирака в тех же целях".

При этом глава МИД РФ подтвердил, что Москва поддерживает контакты с представителями "Талибана" для их участия в процессе урегулирования в Афганистане.

"Мы никогда не скрывали, что поддерживаем контакты с талибами, прежде всего, для обеспечения безопасности российских граждан, находящихся в Афганистане, российских учреждений, но также для того, чтобы побуждать талибов отказаться от вооруженной борьбы и вступить в диалог с правительством", - отметил Лавров.

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